Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le Madrigal Mamers
dimanche 20 septembre 2026 · Mamers
Informations pratiques
Mamers
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le Madrigal
83, rue du Docteur Godard Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Une maison de maître mais pas que…
Petit manoir de caractère période Napoléon III, ayant appartenu à un industriel local. La visite proposée est un circuit à l’intérieur de l’habitation, le parc et l’annexe patrimoniale abritant une collection d’objets retraçant l’histoire industrielle de la commune.
Invitation à venir découvrir une bâtisse étonnante, aujourd’hui propriété de collectionneurs et riche d’un passé industriel et historique. Un autre lieu de visite vous sera aussi proposé pour l’occasion : « La Grange ».
La visite d’une heure environ et par groupe d’environ 10 personnes, est guidée par les propriétaires eux-mêmes à travers la maison, les caves et le parc.
Début des visites à 10h – Fin de visites à 17h
Restauration sur place possible avec une formule à 15€ – Réservation obligatoire au 06 78 08 18 35
A la Grange, 1b rue Ernest Renan, 72600 Mamers :
Exposition en visite libre et gratuite. (Accès limité à 9 personnes à la fois)
Nous vous proposons la découverte d’un cabinet de curiosités; il y a dans ce lieu de tout, un peu!
Infos et réservations au 06 78 08 18 35 .
83, rue du Docteur Godard Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 08 18 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A mansion but not only…
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le Madrigal Mamers a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Maine Saosnois
À voir aussi à Mamers (Sarthe)
- Festival de théâtre Mamers en scène 9ème édition Théâtre municipal Mamers 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Église Saint-Nicolas Mamers 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Exposition au Couvent des Soeurs Passionistes Mamers 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Mamers 19 septembre 2026
- Visite Flash « le vitrail Fialeix de Saint-Nicolas, une verrière sarthoise méconnue », Office de Tourisme Maine Saosnois, Mamers 19 septembre 2026