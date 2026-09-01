Informations pratiques

Mamers

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le Madrigal

83, rue du Docteur Godard Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Une maison de maître mais pas que…

Petit manoir de caractère période Napoléon III, ayant appartenu à un industriel local. La visite proposée est un circuit à l’intérieur de l’habitation, le parc et l’annexe patrimoniale abritant une collection d’objets retraçant l’histoire industrielle de la commune.

Invitation à venir découvrir une bâtisse étonnante, aujourd’hui propriété de collectionneurs et riche d’un passé industriel et historique. Un autre lieu de visite vous sera aussi proposé pour l’occasion : « La Grange ».

La visite d’une heure environ et par groupe d’environ 10 personnes, est guidée par les propriétaires eux-mêmes à travers la maison, les caves et le parc.

Début des visites à 10h – Fin de visites à 17h

Restauration sur place possible avec une formule à 15€ – Réservation obligatoire au 06 78 08 18 35

A la Grange, 1b rue Ernest Renan, 72600 Mamers :

Exposition en visite libre et gratuite. (Accès limité à 9 personnes à la fois)

Nous vous proposons la découverte d’un cabinet de curiosités; il y a dans ce lieu de tout, un peu!

Infos et réservations au 06 78 08 18 35 .

83, rue du Docteur Godard Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 08 18 35

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English :

A mansion but not only…

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le Madrigal Mamers a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Maine Saosnois