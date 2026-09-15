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Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le quartier de la Boucherie de Limoges vous dévoile tous ses secrets Rue de la Boucherie Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Boucherie · Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le quartier de la Boucherie de Limoges vous dévoile tous ses secrets Rue de la Boucherie Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de la Boucherie
Adresse
Parvis de la Chapelle Saint-Aurélien
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 Gratuit

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le quartier de la Boucherie de Limoges vous dévoile tous ses secrets

Rue de la Boucherie Parvis de la Chapelle Saint-Aurélien Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine, notre Délégation met à l’honneur le quartier de la Boucherie avec :

– Une collaboration de la Confrérie Saint-Aurélien: des visites commentées (gratuit) de la Chapelle seront proposées à 11h et 16h (durée 40 minutes).

-La participation du Service « Ville d’art et d’histoire » de Limoges : avec la visite commentée du quartier de la Boucherie (gratuit) à 10h et 15h, SUR INSCRIPTION SEULEMENT au 05 55 45 85 26 (durée: 45 minutes).

-L’ouverture exceptionnelle à cette date de la Maison de la Boucherie, proposée par l’association « Les amis du 36 rue de la Boucherie ».

– une dédicace sur site du livre “Chapelle Saint-Aurélien de Limoges – Journal d’une restauration” par son auteur, Pierre Bourdelas, de 10h30 à 12h30 et
et de 14h à 16h.

Un tirage au sort vous sera proposé également pour gagner des cadeaux en lien avec notre patrimoine local.   .

Rue de la Boucherie Parvis de la Chapelle Saint-Aurélien Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 17 52  limousin@fondation-patrimoine.org

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le quartier de la Boucherie de Limoges vous dévoile tous ses secrets

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le quartier de la Boucherie de Limoges vous dévoile tous ses secrets Limoges a été mis à jour le 2026-09-05 par Terres de Limousin

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