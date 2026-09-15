Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le quartier de la Boucherie de Limoges vous dévoile tous ses secrets Rue de la Boucherie Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le quartier de la Boucherie de Limoges vous dévoile tous ses secrets

Rue de la Boucherie Parvis de la Chapelle Saint-Aurélien Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine, notre Délégation met à l’honneur le quartier de la Boucherie avec :

– Une collaboration de la Confrérie Saint-Aurélien: des visites commentées (gratuit) de la Chapelle seront proposées à 11h et 16h (durée 40 minutes).

-La participation du Service « Ville d’art et d’histoire » de Limoges : avec la visite commentée du quartier de la Boucherie (gratuit) à 10h et 15h, SUR INSCRIPTION SEULEMENT au 05 55 45 85 26 (durée: 45 minutes).

-L’ouverture exceptionnelle à cette date de la Maison de la Boucherie, proposée par l’association « Les amis du 36 rue de la Boucherie ».

– une dédicace sur site du livre “Chapelle Saint-Aurélien de Limoges – Journal d’une restauration” par son auteur, Pierre Bourdelas, de 10h30 à 12h30 et

et de 14h à 16h.

Un tirage au sort vous sera proposé également pour gagner des cadeaux en lien avec notre patrimoine local. .

Rue de la Boucherie Parvis de la Chapelle Saint-Aurélien Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 17 52 limousin@fondation-patrimoine.org

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le quartier de la Boucherie de Limoges vous dévoile tous ses secrets

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Le quartier de la Boucherie de Limoges vous dévoile tous ses secrets Limoges a été mis à jour le 2026-09-05 par Terres de Limousin