Journées Européennes du Patrimoine 2026 Le verre, un matériau fragile avec Elsa Bachelard, conservatrice du patrimoine Musée national Adrien Dubouché Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Le verre, un matériau fragile avec Elsa Bachelard, conservatrice du patrimoine
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Saviez-vous que le musée possède une collection de verreries produites entre l’Antiquité et le début du XXe siècle ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez cette collection de référence méconnue et les secrets de sa conservation-restauration avec la conservatrice Elsa Bachelard !
Sur réservation. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Le verre, un matériau fragile avec Elsa Bachelard, conservatrice du patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Le verre, un matériau fragile avec Elsa Bachelard, conservatrice du patrimoine Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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