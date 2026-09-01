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Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Les secrets du jardin monastique Landévennec

samedi 19 septembre 2026 · Landévennec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:15:00
Adresse
Place Yann Landévennec
Ville
29560 Landévennec
Département
Finistère
Tarif

Landévennec

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Les secrets du jardin monastique

Place Yann Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:15:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez le jardin des simples de l’ancienne abbaye de Landévennec et plongez dans le quotidien des moines du haut Moyen Âge. Cette visite vous fera découvrir l’usage des plantes médicinales dans les soins monastiques, mais aussi l’alimentation des moines de Landévennec à travers les découvertes archéologiques réalisées sur le site. Une exploration entre botanique, histoire et archéologie, au cœur des savoirs médiévaux.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h15

Durée : 30 minutes

Prix : Gratuit‎   .

Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Les secrets du jardin monastique Landévennec a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime

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