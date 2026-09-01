Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Maison d’École Natale de Catherine Paysan Maison natale de Catherine Paysan Bonnétable

Informations pratiques

Bonnétable

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Maison d’École Natale de Catherine Paysan

Maison natale de Catherine Paysan 111 avenue de la forêt Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Un lieu unique puisqu’il n’existe que deux maisons d’école et d’écrivain en France !

Vous retrouverez dans ce musée le charme des classes d’autrefois avec le mobilier, le tableau noir, le poêle à bois et, bien sur, l’odeur de l’encre et de la craie !

Vous pourrez également découvrir le logement de fonction avec la cuisine et les chambres. Dans l’ancien secrétariat de mairie, des vitrines présentent l’œuvre et la vie de Catherine Paysan.

En effet, ce célèbre écrivain est née, a vécu et a appris à lire et à écrire dans cette maison école où sa mère était institutrice.

Visite libre et gratuite.

À ne pas manquer également, le concert de musique baroque par l’ensemble Euterpia le samedi à 17h à l’Église d’Aulaines ! .

Maison natale de Catherine Paysan 111 avenue de la forêt Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 48 71

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English :

A unique place since there are only two schools and writers’ houses in France!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Maison d’École Natale de Catherine Paysan Bonnétable a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Maine Saosnois