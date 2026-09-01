Informations pratiques

Neufchâtel-en-Saosnois

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Maison du Sabot et des Métiers d’Antan

Place Maxime Boisseau Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Voyage à travers le temps…

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez ou redécouvrez les collections du musée…

Hommage aux ouvriers de la forêt et au monde rural. À Neufchâtel en Saosnois, petit village situé à proximité de la Forêt de Perseigne, on comptait, en 1851, 156 sabotiers pour 1 700 habitants. C’était une spécialité locale ! Au début au XXème siècle, on dénombre encore 81 sabotiers pour 1 000 habitants. Inaugurée en 1988, La Maison du Sabot et des Métiers d’Antan évoque à travers une présentation audiovisuelle, différents métiers liés au bois. Plus de 700 outils et objets exposés nous plongent, le temps d’une heure, dans les conditions de travail de nos ancêtres. Dans cet écomusée, on retrouve par exemple des sabots avec plusieurs petits talons pour écraser plus facilement les bogues des châtaignes, des sabots très lisses pour marcher sur le sable, ou des sabots de ville pour marcher facilement sur les pavés. Les sabotiers ne sont pas les seuls représentés. On y retrouve aussi tous les outils de menuisier, cordonnier, bûcheron…

Pour plus d’infos : 06 44 05 31 88 .

Place Maxime Boisseau Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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Travel through time…

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Maison du Sabot et des Métiers d’Antan Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Maine Saosnois