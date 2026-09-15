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Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Mes premiers pas au musée – Le chien Porcelaine et son mini-musée Musée national Adrien Dubouché Limoges

dimanche 20 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Mes premiers pas au musée – Le chien Porcelaine et son mini-musée Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:45:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Mes premiers pas au musée – Le chien Porcelaine et son mini-musée

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:45:00
fin : 2026-09-20 11:45:00

Date(s) :
2026-09-20

Saviez-vous qu’il existe plusieurs métiers au musée ? Certains s’occupent de mettre les œuvres dans les vitrines. Le chien Porcelaine souhaite lui aussi participer ! Joignez-vous à lui en fabriquant votre propre mini-musée de merveilles en porcelaine !

Activité réservée aux enfants de 2 à 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. Sur inscription.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Mes premiers pas au musée – Le chien Porcelaine et son mini-musée

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Mes premiers pas au musée – Le chien Porcelaine et son mini-musée Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres de Limousin

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