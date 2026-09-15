Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Mes premiers pas au musée – Le chien Porcelaine et son mini-musée Musée national Adrien Dubouché Limoges
dimanche 20 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Mes premiers pas au musée – Le chien Porcelaine et son mini-musée
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:45:00
fin : 2026-09-20 11:45:00
Date(s) :
2026-09-20
Saviez-vous qu’il existe plusieurs métiers au musée ? Certains s’occupent de mettre les œuvres dans les vitrines. Le chien Porcelaine souhaite lui aussi participer ! Joignez-vous à lui en fabriquant votre propre mini-musée de merveilles en porcelaine !
Activité réservée aux enfants de 2 à 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Mes premiers pas au musée – Le chien Porcelaine et son mini-musée
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Mes premiers pas au musée – Le chien Porcelaine et son mini-musée Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres de Limousin
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