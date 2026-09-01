Informations pratiques

Orschwiller

Journées européennes du patrimoine 2026

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du patrimoine au château du Haut-Koenigsbourg Réservation en ligne fortement conseillée sur tickets.haut-koenigsbourg.fr

Invitation à la curiosité et à la découverte, la 43ème édition des Journées européennes du patrimoine se déroule les 19 et 20 septembre prochains.

A cette occasion, le château du Haut-Kœnigsbourg ouvre ses portes gratuitement.

Visites libres ou commentées (sur réservation). 0 .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days at Château du Haut-Koenigsbourg Online booking strongly recommended at tickets.haut-koenigsbourg.fr

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Orschwiller a été mis à jour le 2026-08-21 par Château du Haut-Koenigsbourg