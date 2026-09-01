Journées européennes du patrimoine 2026 Orschwiller
samedi 19 septembre 2026 · Orschwiller
Informations pratiques
Orschwiller
Journées européennes du patrimoine 2026
D159 Orschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées européennes du patrimoine au château du Haut-Koenigsbourg Réservation en ligne fortement conseillée sur tickets.haut-koenigsbourg.fr
Invitation à la curiosité et à la découverte, la 43ème édition des Journées européennes du patrimoine se déroule les 19 et 20 septembre prochains.
A cette occasion, le château du Haut-Kœnigsbourg ouvre ses portes gratuitement.
Visites libres ou commentées (sur réservation). 0 .
D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu
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English :
European Heritage Days at Château du Haut-Koenigsbourg Online booking strongly recommended at tickets.haut-koenigsbourg.fr
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Orschwiller a été mis à jour le 2026-08-21 par Château du Haut-Koenigsbourg
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