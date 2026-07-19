Informations pratiques

Perros-Guirec

Journées Européennes du Patrimoine 2026

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la Ville de Perros-Guirec vous invite à partir à la découverte de son histoire, de son patrimoine maritime et de ses trésors méconnus à travers un programme riche en animations.

Parmi les temps forts de ce week-end, découvrez l’ancien canot de sauvetage de Ploumanac’h, témoin de l’engagement et du courage des sauveteurs en mer. Ne manquez pas non plus la visite du Sémaphore de Ploumanac’h, accompagnée de la projection des films Les derniers goëmoniers et Les derniers gardiens de phare des Sept-Îles, qui rendent hommage à des métiers emblématiques du littoral.

Les passionnés de patrimoine maritime pourront également embarquer pour une balade commentée avec les marins d’Armor Navigation, une expérience immersive pour mieux comprendre l’histoire et les richesses du littoral perrosien.

Tout au long de ces journées, de nombreuses autres visites, animations et découvertes viendront compléter ce programme.

Que vous soyez curieux, amateur de balades culturelles ou passionné d’histoire, les Journées européennes du Patrimoine sont une belle occasion de (re)découvrir Perros-Guirec sous un nouveau regard. .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec