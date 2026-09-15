Journées Européennes du patrimoine 2026 – Préfecture de la Haute-Vienne Préfecture de la Haute-Vienne Limoges
dimanche 20 septembre 2026 · Préfecture de la Haute-Vienne · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du patrimoine 2026 – Préfecture de la Haute-Vienne
Préfecture de la Haute-Vienne 1 Rue de la Préfecture Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:45:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez les coulisses de la préfecture lors d’une visite guidée d’une heure. Accompagné d’un guide, vous explorerez l’histoire du bâtiment, la salle Marianne, l’escalier d’honneur, les salons de réception, le bureau du préfet ainsi que sa résidence.
La visite permettra également d’admirer un buste de Marianne en plâtre, réplique d’une sculpture en marbre réalisée par Jean-Antoine Injalbert en 1889.
Départ à 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 16h45
Gratuit. Réservation obligatoire sur le formulaire en ligne. (en lien)
Nombre de place limité. Les visiteurs sont invités à se présenter 15 minutes avant le début de la visite, munis d’une pièce d’identité. .
Préfecture de la Haute-Vienne 1 Rue de la Préfecture Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 44 18 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du patrimoine 2026 – Préfecture de la Haute-Vienne
L’événement Journées Européennes du patrimoine 2026 – Préfecture de la Haute-Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Caricatures Exposition apéritive du Centre International du Dessin de presse Limoges C.C.I Limoges Limoges 15 septembre 2026
- Exposition Entre sacré et urbain Espace Noriac Limoges 16 septembre 2026
- Stand infos : Objectif job étudiant !, Bibliothèque Francophone Multimédia, Limoges 16 septembre 2026
- Le Voyage Moléculaire, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges 16 septembre 2026
- Festival des commerçants Limoges Limoges 17 septembre 2026