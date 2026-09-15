Journées Européennes du patrimoine 2026 – Préfecture de la Haute-Vienne Préfecture de la Haute-Vienne Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du patrimoine 2026 – Préfecture de la Haute-Vienne

Préfecture de la Haute-Vienne 1 Rue de la Préfecture Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:45:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez les coulisses de la préfecture lors d’une visite guidée d’une heure. Accompagné d’un guide, vous explorerez l’histoire du bâtiment, la salle Marianne, l’escalier d’honneur, les salons de réception, le bureau du préfet ainsi que sa résidence.

La visite permettra également d’admirer un buste de Marianne en plâtre, réplique d’une sculpture en marbre réalisée par Jean-Antoine Injalbert en 1889.

Départ à 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 16h45

Gratuit. Réservation obligatoire sur le formulaire en ligne. (en lien)

Nombre de place limité. Les visiteurs sont invités à se présenter 15 minutes avant le début de la visite, munis d’une pièce d’identité. .

Préfecture de la Haute-Vienne 1 Rue de la Préfecture Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 44 18 00

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English : Journées Européennes du patrimoine 2026 – Préfecture de la Haute-Vienne

L’événement Journées Européennes du patrimoine 2026 – Préfecture de la Haute-Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Limoges Métropole