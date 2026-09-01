JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 Parvis de la Cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges
samedi 19 septembre 2026 · Parvis de la Cathédrale · Saint-Bertrand-de-Comminges
Informations pratiques
Saint-Bertrand-de-Comminges
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026
Parvis de la Cathédrale LES OLIVÉTAINS Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite des expositions / Visites flash de la cathédrale
VISITE DE L’EXPOSITION « LONGUE VUE »
samedi et dimanche de 10h à 18h
Les salles des Olivétains accueillent trois artistes pour une exposition collective. Catherine Branger dont la peinture se concentre sur un travail de la couleur, de la lumière et du rythme, Yannick Belatach, artiste qui croise différents médias pour former des hybrides aux frontières de chacun et Christian Durante qui avec ses installations témoigne d’une présence et d’une lecture particulièredu monde
GRATUIT
VISITES FLASH ( 30 minutes)
Samedi 19 septembre 11h, 14h, 16h, et dimanche 20 septembre de 14h et 16h
Plongez dans l’histoire fascinante de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges. Guidés à travers sa nef monumentale, découvrez son architecture exceptionnelle et les anecdotes qui ont façonné ce lieu emblématique. Un format court pour une expérience riche : l’essentiel de la cathédrale en 30 minutes.
Rendez-vous aux Olivétains !
GRATUIT
( cette visite ne donne pas accès au chœur de stalles et au cloître) .
Parvis de la Cathédrale LES OLIVÉTAINS Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 44 44 olivetains@tourismehg.com
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English :
Tour of the Exhibitions / Quick Tours of the Cathedral
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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