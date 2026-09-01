JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 Parvis de la Cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges

Informations pratiques

Saint-Bertrand-de-Comminges

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026

Parvis de la Cathédrale LES OLIVÉTAINS Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite des expositions / Visites flash de la cathédrale

VISITE DE L’EXPOSITION « LONGUE VUE »

samedi et dimanche de 10h à 18h

Les salles des Olivétains accueillent trois artistes pour une exposition collective. Catherine Branger dont la peinture se concentre sur un travail de la couleur, de la lumière et du rythme, Yannick Belatach, artiste qui croise différents médias pour former des hybrides aux frontières de chacun et Christian Durante qui avec ses installations témoigne d’une présence et d’une lecture particulièredu monde

GRATUIT

VISITES FLASH ( 30 minutes)

Samedi 19 septembre 11h, 14h, 16h, et dimanche 20 septembre de 14h et 16h

Plongez dans l’histoire fascinante de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges. Guidés à travers sa nef monumentale, découvrez son architecture exceptionnelle et les anecdotes qui ont façonné ce lieu emblématique. Un format court pour une expérience riche : l’essentiel de la cathédrale en 30 minutes.

Rendez-vous aux Olivétains !

GRATUIT

( cette visite ne donne pas accès au chœur de stalles et au cloître) .

Parvis de la Cathédrale LES OLIVÉTAINS Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 44 44 olivetains@tourismehg.com

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English :

Tour of the Exhibitions / Quick Tours of the Cathedral

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE