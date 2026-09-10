Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Sam. 19 septembre, Musée Saint-Lys Radio, Saint-Lys

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Sam. 19 septembre Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Saint-Lys Radio Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La ville de Saint-Lys vous propose à cette occasion de visiter le musée gratuitement et de participer à des animations

Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 18h

. Visite guidée du musée Saint-Lys Radio et Exposition Festiy’Geek

samedi 19 septembre 2026 de 14h à 17h

Des bénévoles de l’Amicale de Saint-Lys Radio, anciens opérateurs du centre radio-maritime, seront présents au musée pour assurer des visites guidées.

Venez découvrir gratuitement les 50 années d’existence et de fonctionnement de cette installation du ministère des PTT, en service de 1948 à 1998. Elle permit d’assurer les télécommunications par ondes courtes avec les navires naviguant sur toutes les mers du globe.

Informations : Gratuit. Sans réservation. Contact : PoleCulturel@saint-lys.fr

Exposition Festiy’Geek proposera un changement d’univers avec le vernissage d’une exposition temporaire de l’association Silicium dédiée à l’histoire des jeux vidéo.

Au programme : découverte des grandes étapes du jeu vidéo, essais de jeux rétro emblématiques et conférence débat sur « le plus vieux jeu vidéo du monde ».

. Atelier : fabrication d’une borne d’arcade

samedi 19 septembre 2026 de 15h à 17h30

Le Fablab de la MJC-CS vous donne rendez-vous pour participer à la conception collective d’une véritable borne d’arcade.

Une fois fonctionnelle et décorée, celle-ci trouvera sa place à la médiathèque municipale, pour le plus grand plaisir des usagers. Il sera alors difficile de résister à l’envie de prendre la manette !

Informations : Gratuit. Sur réservation. 8 personnes maximum. / E-mail : PoleCulturel@saint-lys.fr

. Conférence : à la recherche du premier jeu vidéo !

samedi 19 septembre 2026 de 14h à 15h

Conférence « À la recherche du premier jeu vidéo », par René Speranza, président et cofondateur de l’association Silicium.

Les amateurs de jeux vidéo aiment le rétrogaming et se posent souvent la même question : de quand date le premier jeu vidéo ? Silicium vous propose une exploration à la recherche du plus ancien d’entre eux.

Il faudra se faire archéologue, accéder aux strates successives de l’histoire du jeu vidéo et définir ce qu’est véritablement un jeu vidéo. Cette conférence interactive sera accompagnée de véritables machines, qui permettront de découvrir plusieurs titres anciens en fonctionnement.

Le public pourra essayer ces machines et se faire une idée de la qualité de ces jeux. Une table de présentation et de vente des trois ouvrages de l’association Silicium sera également proposée.

Informations : Gratuit. Sans réservation. Contact : PoleCulturel@saint-lys.fr

. Visite guidée du moulin à vent

samedi 19 septembre 2026 de 15h à 18h

Visites guidées du moulin à vent de Bélard, l’un des rares moulins de type gascon encore en état de marche.

Ce moulin-tour à farine, d’origine ancienne, est construit en briques toulousaines. Certaines poutres sont datées de 1630. Il est également équipé d’un moteur auxiliaire pour les jours sans vent.

Propriété communale, il a été restauré de 1995 à 1999 à l’initiative de l’Association pour la réhabilitation du moulin de Saint-Lys, en partenariat avec l’AFPA.

Informations : Gratuit. Entrée libre.

06 84 02 34 28.

Site web : https://moulin-belard-de-saint-lys-1.jimdosite.com/

Page Facebook : https://www.facebook.com/people/Moulin-Bélard-de-Saint-Lys/100055115783220/#

. Rallye pédestre patrimonial

samedi 19 septembre 2026 de 16h à 18h30

Visitez Saint-Lys autrement grâce à un rallye pédestre proposé par l’association « 750 ans à Saint-Lys ».

Dans le cadre des manifestations annuelles qui mèneront jusqu’à la fête finale commémorant les 750 ans de la bastide, en 2030, ce parcours vous invite à déambuler sur environ 3km dans les rues du village.

Seul, en famille ou entre amis, partez à la découverte des incontournables du bourg, mais aussi de facettes beaucoup moins connues. Entre passé et présent, cette petite aventure vous conduira jusqu’au moulin à vent de Bélard, où un apéritif convivial sera offert aux participants.

Informations : Gratuit. Départ sous la halle à 16h00. Contact : 06 83 37 39 09

Musée Saint-Lys Radio Saint-lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:PoleCulturel@saint-lys.fr »}, {« link »: « https://moulin-belard-de-saint-lys-1.jimdosite.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/people/Moulin-B%C3%A9lard-de-Saint-Lys/100055115783220/# »}]

Organisées depuis 1984, les Journées européennes du patrimoine renouvellent chaque année leur promesse.

ministère de la culture