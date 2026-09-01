Informations pratiques

Bonnétable

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Site de La Lande

5, rue du Docteur Monnier Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La Lande constitue un ensemble de bâtiments dont l’ancien Chenil du château de Bonnétable. Sa construction remonte aux années 1870.

Le Chenil servait pour la chasse à courre. Les meutes de chiens courants y étaient préparées pour la chasse en forêt de Bonnétable. Depuis les années 30, le chenil servait de bâtiment de stockage de denrées agricoles. Menaçant de tomber en ruine, d’importants travaux de restauration sont entrepris pour sauver ce bâtiment de style néo-gothique.

ATTENTION : l’accès à l’intérieur du bâtiment est strictement interdit au public en raison des travaux. Visite extérieure uniquement .

5, rue du Docteur Monnier Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 95 95 85 60

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Site de La Lande Bonnétable a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Maine Saosnois