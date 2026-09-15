Informations pratiques

Troyes

Journées Européennes du Patrimoine 2026

Troyes & Troyes Champagne Métropole Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Cette nouvelle édition mettra notamment à l’honneur le patrimoine photographique autour de deux thématiques :



– « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie ;

– « Patrimoine de la photographie », thématique retenue à l’échelle européenne.



Tout au long du week-end, le public sera invité à (re)découvrir la richesse du patrimoine local à travers de nombreuses visites, animations et ouvertures exceptionnelles proposées sur l’ensemble du territoire.



Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2026 pour un week-end placé sous le signe de la découverte et de la transmission du patrimoine. .

Troyes & Troyes Champagne Métropole Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 34 14

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Troyes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne