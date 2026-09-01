Informations pratiques

Amboise

Journées Européennes du Patrimoine 2026 : visite commentée « Alexander Calder et Max Ernst : deux artistes à Amboise »

1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

Alexandre Calder et Max Ernst : deux artistes à Amboise

À la fin des années 1960, la Ville d’Amboise se dote d’œuvres de deux artistes mondialement célèbres, qui ont marqué l’Histoire de l’art, et qui ont tous deux élu domicile en Touraine.

Laissez-vous conter l’histoire de ces œuvres, de leurs restaurations et déménagements…

Samedi à 14h30.

Durée : 1h30

Rdv devant l’église Saint-Florentin

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026. .

1 Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 : visite commentée « Alexander Calder et Max Ernst : deux artistes à Amboise » Amboise a été mis à jour le 2026-09-05 par ADT 37