Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite commentée de la chapelle Notre-Dame de Sacré Coeur à Niort La chapelle Notre-Dame du Sacré Coeur Niort

Informations pratiques

Niort

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite commentée de la chapelle Notre-Dame de Sacré Coeur à Niort

La chapelle Notre-Dame du Sacré Coeur 35 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Profitez d’une visite commentée pour découvrir cette chapelle habituellement fermée au public. Vous pourrez en apprendre davantage sur son histoire, son architecture ainsi que sur sa dimension religieuse.

La visite se poursuivra avec la découverte de la reproduction de la grotte de Lourdes, située à proximité de la chapelle.

Visite gratuite. Entrée libre. .

La chapelle Notre-Dame du Sacré Coeur 35 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 00 33 55

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite commentée de la chapelle Notre-Dame de Sacré Coeur à Niort

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite commentée de la chapelle Notre-Dame de Sacré Coeur à Niort Niort a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Niort Marais Poitevin