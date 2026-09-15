Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite commentée d’un atelier d’un artisan Atelier Jean-Pierre Brun Limoges
vendredi 18 septembre 2026 · Atelier Jean-Pierre Brun · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite commentée d’un atelier d’un artisan
Atelier Jean-Pierre Brun 22 Rue Saint-Louis Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Visite commentée : atelier d’artisan centenaire et atelier d’artiste.
La propriété familiale révèle une histoire artisanale s’étendant sur plus d’un siècle. Le parcours inclut la présentation d’outils anciens et de pièces historiques, témoignant de l’évolution des savoir-faire locaux depuis le début du XXe siècle.
Au sein de cette demeure, les visiteurs observeront la méthode de travail de Jean-Pierre Brun, qui intègre des éléments de la tradition dans une expression artistique moderne. Il utilise notamment des matériaux comme la céramique ou le verre pour ses créations.
Entrée libre. .
Atelier Jean-Pierre Brun 22 Rue Saint-Louis Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 11 09 63 ml.brun@wanadoo.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite commentée d’un atelier d’un artisan
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite commentée d’un atelier d’un artisan Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Limoges Métropole
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