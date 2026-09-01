Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite-conférence et visite libre de l’Église de Vezot Vezot
samedi 19 septembre 2026 · Vezot
Informations pratiques
Vezot
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite-conférence et visite libre de l’Église de Vezot
Le Bourg Vezot Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Église romane connue pour ses remarquables peintures médiévales et ses retables Renaissance.
L’église Saint Denis, classée Monument Historique en 1976, possède des peintures murales (classées depuis 1914) et un mobilier remarquables. Les trois retables, plus récents (XVIème siècles), sont également classés depuis 1908.
La nef est romane ; deux chapelles formant transept furent ajoutées au XVIè siècle. peintures murales des XIIIe-XIVe siècles et XVIe siècle, retables renaissance.
Visite libre et gratuite le samedi et dimanche.
À NOTER : Le samedi 19 à 14h30, visite-conférence par Bénédicte Poupry-Bouley, historienne. .
Le Bourg Vezot 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 30 63 mairiedevezot@gmail.com
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English :
Romanesque church known for its remarkable medieval paintings and Renaissance altarpieces.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite-conférence et visite libre de l’Église de Vezot Vezot a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Maine Saosnois
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