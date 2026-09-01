Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Journées Européennes du patrimoine 2026 – Visite de la batterie allemande de la passe de St Séverin

Passe de Saint-Séverin Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découverte exceptionnelle de la plus puissante batterie allemande de l’île d’Oléron. Sur réservation.

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Passe de Saint-Séverin Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23

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English : European Heritage Days 2026 – Tour of the German Battery at the St. Séverin Pass

An exceptional discovery of the most powerful German battery on the Île d’Oléron. By appointment only.

L’événement Journées Européennes du patrimoine 2026 – Visite de la batterie allemande de la passe de St Séverin Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes