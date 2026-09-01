Journées Européennes du patrimoine 2026 – Visite de la batterie allemande de la passe de St Séverin Saint-Pierre-d’Oléron
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Journées Européennes du patrimoine 2026 – Visite de la batterie allemande de la passe de St Séverin
Passe de Saint-Séverin Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découverte exceptionnelle de la plus puissante batterie allemande de l’île d’Oléron. Sur réservation.
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Passe de Saint-Séverin Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23
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English : European Heritage Days 2026 – Tour of the German Battery at the St. Séverin Pass
An exceptional discovery of the most powerful German battery on the Île d’Oléron. By appointment only.
L’événement Journées Européennes du patrimoine 2026 – Visite de la batterie allemande de la passe de St Séverin Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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