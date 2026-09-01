Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite de la cour Pierre-Guérin à Mauzé-Sur-Le-Mignon Auberge du Dauphin Mauzé-sur-le-Mignon

Informations pratiques

Mauzé-sur-le-Mignon

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite de la cour Pierre-Guérin à Mauzé-Sur-Le-Mignon

Auberge du Dauphin 179 Grand Rue Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Mauzé-sur-le-Mignon vous invite à découvrir la Cour Pierre-Guérin et l’Auberge du Dauphin à travers deux visites proposées à 14 h et à 16 h. L’occasion de plonger dans l’histoire de ce lieu emblématique de la commune.

Tout au long de la journée, partez également à la découverte des anciens commerces de Mauzé-sur-le-Mignon grâce à une exposition de photographies sur toiles, installée au fil de la Grand’Rue.

Les visites sont sur inscription obligatoire auprès de la Société Mauzéenne d’Histoire et de Généalogie .

Auberge du Dauphin 179 Grand Rue Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 46 58 70 contact@histoiregenamauze.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite de la cour Pierre-Guérin à Mauzé-Sur-Le-Mignon

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite de la cour Pierre-Guérin à Mauzé-Sur-Le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Niort Marais Poitevin