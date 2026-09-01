Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Visite de l’église Sainte-Madeleine à Sciecq Eglise Sainte-Madeleine Sciecq

Informations pratiques

Sciecq

Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Visite de l’église Sainte-Madeleine à Sciecq

Eglise Sainte-Madeleine 2 Rue de l’Église Sciecq Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Sainte-Madeleine de Sciecq vous ouvre ses portes les 19 et 20 septembre 2026, de 14 h à 18 h.

Au programme :

Une vidéo vous fera découvrir l’histoire de notre église, de sa construction à nos jours. Vous pourrez notamment revenir sur les périodes sombres des guerres de Religion et de Vendée, mais également découvrir les différentes étapes de sa restauration et de sa préservation.

Une exposition de photographies anciennes vous permettra de découvrir Sciecq et son église à travers le temps, avec notamment une photographie datant de plus d’un siècle.

Sainte-Madeleine a également inspiré de nombreux artistes. Une exposition de tableaux vous sera proposée par l’association Campagn’Arts.

À l’extérieur de l’église, vous pourrez également découvrir une monographie consacrée à Sciecq, réalisée par l’école en 1961. .

Eglise Sainte-Madeleine 2 Rue de l’Église Sciecq 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 68 37

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Visite de l’église Sainte-Madeleine à Sciecq

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Visite de l’église Sainte-Madeleine à Sciecq Sciecq a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Niort Marais Poitevin