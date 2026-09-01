Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite des jardins du Château à Mauzé-Sur-Le-Mignon Rue du Château Mauzé-sur-le-Mignon

Informations pratiques

Mauzé-sur-le-Mignon

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite des jardins du Château à Mauzé-Sur-Le-Mignon

Rue du Château Jardins du château Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le dimanche 20 septembre, partez à la découverte des jardins du château de Mauzé à travers des visites proposées à 10 h, 14 h et 16 h. Ces visites seront également l’occasion de découvrir une exposition présentée par la Société Mauzéenne d’Histoire et de Généalogie.

Tout au long de la journée, prolongez votre découverte du patrimoine mauzéen avec l’exposition de photographies sur toile consacrée aux anciens commerces, installée au fil de la Grand’Rue.

L’inscription est obligatoire pour les visites auprès de la Société Mauzéenne d’Histoire et de Généalogie : contact@histoiregenealogiemauze.fr. .

Rue du Château Jardins du château Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 46 58 70 contact@histoiregeneamauze.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite des jardins du Château à Mauzé-Sur-Le-Mignon

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite des jardins du Château à Mauzé-Sur-Le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Niort Marais Poitevin