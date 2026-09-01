Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite du Château de la Taillée à Échiré Château de la Taillée Échiré
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Taillée · Échiré
Informations pratiques
Échiré
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite du Château de la Taillée à Échiré
Château de la Taillée 372 Rue de la Taillée Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Château de la Taillée ouvre exceptionnellement ses extérieurs au public, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir librement les jardins et les abords de la propriété. L’intérieur du château reste privé et ne sera pas accessible à la visite.
Tout au long de l’événement, de nombreux exposants seront présents : artisans locaux, producteurs et auteurs proposeront leurs créations, produits et ouvrages, tout en allant à la rencontre du public.
Pour prolonger la découverte, un service de restauration sera proposé sur place chaque midi, sans réservation. Une buvette sera également ouverte pendant toute la durée de l’événement. .
Château de la Taillée 372 Rue de la Taillée Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 72 44 33
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite du Château de la Taillée à Échiré
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite du Château de la Taillée à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Niort Marais Poitevin
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