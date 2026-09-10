Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite exceptionnelle du Technicentre SNCF Nouvelle-Aquitaine Technicentre Limoges PIM Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite exceptionnelle du Technicentre SNCF Nouvelle-Aquitaine

Technicentre Limoges PIM 46 Rue du Quai Militaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les coulisses de la maintenance des trains TER.

Plongez au cœur de l’entretien des 195 rames TER de la région, depuis la manœuvre des trains jusqu’au remplacement de pièces imposantes. Cette visite d’une heure vous permettra de découvrir un site essentiel au fonctionnement du transport ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine. Une occasion unique d’explorer un lieu clé du réseau ferroviaire régional.

Durée visite 1h. Limité à 15 personnes par créneau. .

Technicentre Limoges PIM 46 Rue du Quai Militaire Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite exceptionnelle du Technicentre SNCF Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite exceptionnelle du Technicentre SNCF Nouvelle-Aquitaine Limoges a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole