Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite exceptionnelle du Technicentre SNCF Nouvelle-Aquitaine Technicentre Limoges PIM Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Technicentre Limoges PIM · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite exceptionnelle du Technicentre SNCF Nouvelle-Aquitaine
Technicentre Limoges PIM 46 Rue du Quai Militaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez les coulisses de la maintenance des trains TER.
Plongez au cœur de l’entretien des 195 rames TER de la région, depuis la manœuvre des trains jusqu’au remplacement de pièces imposantes. Cette visite d’une heure vous permettra de découvrir un site essentiel au fonctionnement du transport ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine. Une occasion unique d’explorer un lieu clé du réseau ferroviaire régional.
Durée visite 1h. Limité à 15 personnes par créneau. .
Technicentre Limoges PIM 46 Rue du Quai Militaire Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite exceptionnelle du Technicentre SNCF Nouvelle-Aquitaine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite exceptionnelle du Technicentre SNCF Nouvelle-Aquitaine Limoges a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole
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