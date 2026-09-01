Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Visite guidée de l’Hôtel de la Préfecture à Niort Hôtel de la Préfecture des Deux-Sèvres Niort

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de la Préfecture des Deux-Sèvres · Niort

Informations pratiques

Niort

Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Visite guidée de l’Hôtel de la Préfecture à Niort

Hôtel de la Préfecture des Deux-Sèvres 4 Rue du Guesclin Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de l’hôtel de la préfecture et découvrez, lors d’une visite commentée exceptionnelle, des lieux habituellement fermés au public.

Le parcours vous fera découvrir la salle des délibérations, la cour d’honneur, le perron, le vestibule, les salons du rez-de-chaussée, la bibliothèque ainsi que le bureau du préfet.

Si les conditions météorologiques le permettent, la visite se poursuivra dans le parc de la préfecture.

Visites proposées les 19 et 20 septembre 2026.

La visite est gratuite, mais le nombre de places est limité et l’inscription est obligatoire. Une pièce d’identité devra être présentée le jour de la visite. Pour des raisons de sécurité, les sacs volumineux ne sont pas autorisés. .

Hôtel de la Préfecture des Deux-Sèvres 4 Rue du Guesclin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 68 68 pref.jep2026@deux-sevres.gouv.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Visite guidée de l’Hôtel de la Préfecture à Niort

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Visite guidée de l’Hôtel de la Préfecture à Niort Niort a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Niort Marais Poitevin