Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite guidée du four Haviland

Rue Albert Camus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Assistez à une visite exceptionnelle au four Haviland récemment restauré par l’association Espace Porcelaine. Cette visite est consacrée à l’histoire de la famille Haviland, ses usines, le développement économique et industriel. Dans la partie basse du four : des éléments d’archéologie industrielle et de nombreuses photographies d’archives sur le quartier Carnot, ses nombreuses usines et le développement des usines Haviland. À l’étage : l’historie de la manufacture Théodore Haviland, de ses nombreux ateliers et des 1200 personnes qui y travaillaient.

Réservation sur le site web helloasso.com en lien. .

Rue Albert Camus Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite guidée du four Haviland

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite guidée du four Haviland Limoges a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Limoges Métropole