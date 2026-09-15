Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite guidée du four Haviland Limoges
dimanche 20 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite guidée du four Haviland
Rue Albert Camus Limoges Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Assistez à une visite exceptionnelle au four Haviland récemment restauré par l’association Espace Porcelaine. Cette visite est consacrée à l’histoire de la famille Haviland, ses usines, le développement économique et industriel. Dans la partie basse du four : des éléments d’archéologie industrielle et de nombreuses photographies d’archives sur le quartier Carnot, ses nombreuses usines et le développement des usines Haviland. À l’étage : l’historie de la manufacture Théodore Haviland, de ses nombreux ateliers et des 1200 personnes qui y travaillaient.
Réservation sur le site web helloasso.com en lien. .
Rue Albert Camus Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 74
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite guidée du four Haviland
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite guidée du four Haviland Limoges a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Limoges Métropole
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