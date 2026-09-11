Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite Guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui Musée national Adrien Dubouché Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite Guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine. De l’extraction des matières premières jusqu’aux détails de sa décoration, de nombreux métiers interviennent dans la fabrication d’une pièce en porcelaine. Venez les découvrir afin que les savoir-faire de la porcelaine n’aient plus de secret pour vous ! Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite Guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite Guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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