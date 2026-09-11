Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite Guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite Guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine. De l’extraction des matières premières jusqu’aux détails de sa décoration, de nombreux métiers interviennent dans la fabrication d’une pièce en porcelaine. Venez les découvrir afin que les savoir-faire de la porcelaine n’aient plus de secret pour vous ! Sur inscription. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite Guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite Guidée Du kaolin au décor, les métiers de la porcelaine d’hier à aujourd’hui Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin