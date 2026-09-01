Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite guidée Fondation Bernardaud Fondation Bernardaud Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite guidée Fondation Bernardaud

Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:05:00

Date(s) :

2026-09-19

Explorez l’histoire de la porcelaine et ses secrets de fabrication au sein des ateliers Bernardaud, fondés en 1863. Découvrez chaque étape, du modelage à la décoration, en passant par l’émaillage. Cette visite immersive vous révèle l’expertise qui a fait la renommée internationale de Limoges. Terminez par une immersion dans l’art contemporain avec l’exposition annuelle de la Fondation Bernardaud. Un parcours captivant d’1h15, interactif et accessible à tous, de 7 à 77 ans.

Départs à 11h, 14h30 et 16h15.

Gratuit, inscription obligatoire par téléphone.

Places limitées. .

Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 21 86

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite guidée Fondation Bernardaud

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite guidée Fondation Bernardaud Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Limoges Métropole