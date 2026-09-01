Informations pratiques

Chançay

Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Visite surprise à Chançay !

3 Rue des Anciens d’Afn Chançay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:15:00

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous en Pays d’art et d’histoire Loire Touraine pour les Journées européennes du patrimoine. Visite surprise à Chançay.

Chançay VISITE SURPRISE !

Vous pensez connaître tous les trésors du Pays Loire Touraine ?

Laissez-vous surprendre par une visite inédite…

Dimanche, 2 départs distincts à 15h et 17h. Durée : 1h15

Rdv sur le parking de la Voie Verte, près de la Petite Épicerie.

Véhicule personnel indispensable pour rejoindre le site surprise…

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est obligatoire. Nombre de places limité ! .

3 Rue des Anciens d’Afn Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come visit the Loire-Touraine Region of Art and History for the European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 : Visite surprise à Chançay ! Chançay a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 37