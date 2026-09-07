JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 Le Souffle de Pan : quand la mythologie grecque rencontre Jean Giono, Chemin du Jas Blanc 13840 Rognes, Rognes

Informations pratiques

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026

Le Souffle de Pan : quand la mythologie grecque rencontre Jean Giono Samedi 19 septembre, 15h00 Chemin du Jas Blanc 13840 Rognes Bouches-du-Rhône

Visite libre mais création artistique avec inscriptions obligatoires et tarif libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026 à 15 h – Le Cabanon de Célestin, Rognes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Le Cabanon de Célestin ouvre son site au public pour une rencontre entre patrimoine bâti, nature, littérature et musique.

Découverte du Cabanon — Gratuit

La rencontre débutera par une présentation extérieure du Cabanon de Célestin, de son histoire et de son environnement.

Ce bâti rural provençal, engagé dans une démarche de préservation et labellisé par la Fondation du patrimoine, témoigne d’un patrimoine modeste mais étroitement lié à l’histoire agricole et paysagère de notre territoire.

Cette découverte permettra également d’évoquer les liens que l’association cherche à préserver entre patrimoine bâti et patrimoine naturel.

Visite extérieure gratuite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Le Souffle de Pan

Une création originale mêlant conte, littérature et piano

La rencontre se poursuivra autour d’une figure qui traverse depuis l’Antiquité notre imaginaire méditerranéen : Pan, dieu des bergers, des troupeaux et de la nature sauvage.

Claude Siméon, ethnobotaniste, ouvrira ce chemin par le conte et la mythologie grecque, en évoquant les liens anciens qui unissent le monde méditerranéen, la Provence et notre rapport au vivant.

De la mythologie, nous passerons ensuite à Jean Giono.

Bernard Colmet donnera lecture de Prélude de Pan, nouvelle publiée en 1929 puis intégrée au recueil Solitude de la pitié. Giono y fait surgir une nature puissante, mystérieuse, qui vient troubler les frontières entre l’homme, l’animal et le monde vivant.

La lecture sera accompagnée au piano par Marie-Pierre Bout. La musique dialoguera avec les mots, leurs silences et leurs résonances pour prolonger l’univers de Giono.

La rencontre sera suivie d’un temps de dédicaces, en présence de notre partenaire, la librairie La Rumeur des Crêtes de Cadenet.

Samedi 19 septembre 2026 – 15 h

Le Cabanon de Célestin – Rognes

Visite patrimoniale • Conte • Lecture • Piano • Dédicaces

À partir de 15 ans – Réservation obligatoire

Le Souffle de Pan : du patrimoine provençal aux récits de la Méditerranée, une invitation à regarder et à écouter autrement le vivant.

Chemin du Jas Blanc 13840 Rognes 930 chemin du jas blanc Rognes 13840 Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-cabanon-de-celestin/evenements/le-souffle-de-pan-journee-europeenne-du-patrimoine »}]

Autour d’un cabanon labélisé « Fondation du Patrimoine », vous assisterez à une création artistique à l’occasion de ces journées européeennes du patrimoine.

©solange jourdan