Journées européennes du patrimoine 400 ans d’architecture au coeur de la baie CIAP les Récollets Errekoletoak Ciboure

CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

À travers les oeuvres de Dominique Duplantier et de Francine Callède, explorez 400 ans d’évolution architecturale à Saint- Jean-de-Luz et Ciboure des fermes labourdines aux villas balnéaires, un patrimoine vivant entre tradition et modernité. .

CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

