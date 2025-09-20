Journées Européennes du Patrimoine 42ème édition Val d’Erdre-Auxence

Journées Européennes du Patrimoine 42ème édition Val d’Erdre-Auxence samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine 42ème édition

Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025 pour découvrir les trésors près de chez vous !

Préparez-vous pour les 42ème Journées Européennes du Patrimoine qui feront la part belle au patrimoine architectural, qui façonne nos paysages et notre mémoire culturelle.

Nous vous donnons rendez-vous les 20 et 21 septembre prochains pour explorer l’Anjou bleu et dénicher les trésors parfois méconnus de notre territoire. Ouvrez les yeux, soyez curieux et partez à la rencontre de ces gens d’ici qui font perdurer les petites et les grandes histoires. .

Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

English :

Take advantage of the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025 to discover treasures near you!

German :

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025, um Schätze in Ihrer Nähe zu entdecken!

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio del 20 e 21 settembre 2025 per scoprire i tesori della vostra zona!

Espanol :

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio de los días 20 y 21 de septiembre de 2025 para descubrir los tesoros de su zona

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 42ème édition Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme Anjou bleu