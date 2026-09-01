JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 6 rendez-vous à découvrir ! Divers lieux La Crèche
samedi 19 septembre 2026 · Divers lieux · La Crèche
Informations pratiques
La Crèche
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 6 rendez-vous à découvrir !
Divers lieux 97 avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Visite guidée en continu de la Mairie par le Maire et les Adjoints
10h–12h et 14h–17h · Gratuit
Nouveauté pour les enfants : parcours ludique gratuit.
Visite commentée « Cadastre de 1830 & cartes postales » en partenariat avec l’ADANE. 14h · Mairie · Gratuit
Cinéma : « Les Mariés de l’an deux »
18h–20h · Espace Henri-Georges Clouzot · 5 €
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Expo « Se souvenir d’Henri-Georges Clouzot »
Espace Henri-Georges Clouzot · Gratuit
Samedi 14h–21h · Dimanche 14h–19h
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Visite commentée & démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges
10h30–17h30 · Église Notre-Dame-des-Neiges · Gratuit
Proposée par l’association PONDN.
ET À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Expo « L’architecture civile de l’avenue de Paris »
Jardins de la Mairie · Accès libre et gratuit .
Divers lieux 97 avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51 culture@ville-lacreche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 6 rendez-vous à découvrir !
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 6 rendez-vous à découvrir ! La Crèche a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT 79
À voir aussi à La Crèche (Deux-Sèvres)
- Exposition : Se souvenir d’Henri Georges Clouzot, Espace Henri Georges Clouzot, La Crèche 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visite libre de la mairie de La Crèche La Crèche 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Exposition Se souvenir d’Henri-Georges Clouzot La Crèche 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visite commentée cadastre de 1830 et cartes postales La Crèche 19 septembre 2026
- Séance de cinéma : Les Mariés de l’an deux, Espace Henri Georges Clouzot, La Crèche 19 septembre 2026