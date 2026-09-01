JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 6 rendez-vous à découvrir ! Divers lieux La Crèche

Informations pratiques

La Crèche

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 6 rendez-vous à découvrir !

Divers lieux 97 avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Visite guidée en continu de la Mairie par le Maire et les Adjoints

10h–12h et 14h–17h · Gratuit

Nouveauté pour les enfants : parcours ludique gratuit.

Visite commentée « Cadastre de 1830 & cartes postales » en partenariat avec l’ADANE. 14h · Mairie · Gratuit

Cinéma : « Les Mariés de l’an deux »

18h–20h · Espace Henri-Georges Clouzot · 5 €

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Expo « Se souvenir d’Henri-Georges Clouzot »

Espace Henri-Georges Clouzot · Gratuit

Samedi 14h–21h · Dimanche 14h–19h

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Visite commentée & démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges

10h30–17h30 · Église Notre-Dame-des-Neiges · Gratuit

Proposée par l’association PONDN.

ET À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Expo « L’architecture civile de l’avenue de Paris »

Jardins de la Mairie · Accès libre et gratuit .

Divers lieux 97 avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 15 17 51 culture@ville-lacreche.fr

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 6 rendez-vous à découvrir !

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 6 rendez-vous à découvrir ! La Crèche a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT 79