JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À AEROSCOPIA MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac

Informations pratiques

Blagnac

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À AEROSCOPIA

MUSÉE AEROSCOPIA 6 Rue Roger Béteille Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Le musée aeroscopia est un lieu de mémoire et de vie qui retrace l’histoire et les missions de l’aviation : aviation commerciale, de tourisme et de loisir, militaire, scientifique et expérimentale.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Embarquez pour une aventure aéronautique !

Au programme : visites guidées des avions mythiques du musée, exposition photo qui retrace le début de vie d’un avion chez Airbus.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

MUSÉE AEROSCOPIA 6 Rue Roger Béteille Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 39 42 00 info@musee-aeroscopia.fr

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À AEROSCOPIA Blagnac a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE