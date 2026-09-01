Journées Européennes du Patrimoine à Amilly Amilly
samedi 19 septembre 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Journées Européennes du Patrimoine à Amilly
45200 Rue Saint-Loup Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine à Amilly
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, vous retrouverez des animations au Moulin Bardin, aux Tanneries (samedi et dimanche) et sur la Place de Nordwalde (uniquement le dimanche). Circuit culturel et ludique entre différents centres d’intéret de la ville. .
45200 Rue Saint-Loup Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 25
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English :
European Heritage Days in Amilly
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Amilly Amilly a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS
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