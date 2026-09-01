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Journées Européennes du Patrimoine à Amilly Amilly

samedi 19 septembre 2026 · Amilly

Journées Européennes du Patrimoine à Amilly Amilly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
45200 Rue Saint-Loup
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif

Amilly

Journées Européennes du Patrimoine à Amilly

45200 Rue Saint-Loup Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine à Amilly
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, vous retrouverez des animations au Moulin Bardin, aux Tanneries (samedi et dimanche) et sur la Place de Nordwalde (uniquement le dimanche). Circuit culturel et ludique entre différents centres d’intéret de la ville.   .

45200 Rue Saint-Loup Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 25 

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English :

European Heritage Days in Amilly

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Amilly Amilly a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS

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