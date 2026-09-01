Informations pratiques

Amilly

Journées Européennes du Patrimoine à Amilly

45200 Rue Saint-Loup Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine à Amilly

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, vous retrouverez des animations au Moulin Bardin, aux Tanneries (samedi et dimanche) et sur la Place de Nordwalde (uniquement le dimanche). Circuit culturel et ludique entre différents centres d’intéret de la ville. .

45200 Rue Saint-Loup Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 25

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English :

European Heritage Days in Amilly

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Amilly Amilly a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS