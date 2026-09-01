Journées européennes du Patrimoine à Aubas Place du Platane Aubas

Informations pratiques

Aubas

Journées européennes du Patrimoine à Aubas

Place du Platane Devant la bibliothèque Aubas Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

14h : promenade sur les traces du chemin de fer. 15h30 : conférence sur l’histoire du chemin de fer par Claudine Catinel. Gratuit

Conférence sur l’histoire du chemin de fer à Aubas par Claudine Catinel.

14h : promenade sur les traces du chemin de fer

15h30 : conférence à la salle des fêtes .

Place du Platane Devant la bibliothèque Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 73 40

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English : Journées européennes du Patrimoine à Aubas

2:00 p.m.: Walk along the old railroad tracks. 3:30 p.m.: Lecture on the history of the railroad by Claudine Catinel. Free

L’événement Journées européennes du Patrimoine à Aubas Aubas a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère