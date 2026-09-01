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AGENDA · Aubas

Journées européennes du Patrimoine à Aubas Place du Platane Aubas

samedi 19 septembre 2026 · Place du Platane · Aubas

Journées européennes du Patrimoine à Aubas Place du Platane Aubas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place du Platane
Adresse
Devant la bibliothèque
Ville
24290 Aubas
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Aubas

Journées européennes du Patrimoine à Aubas

Place du Platane Devant la bibliothèque Aubas Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

14h : promenade sur les traces du chemin de fer. 15h30 : conférence sur l’histoire du chemin de fer par Claudine Catinel. Gratuit
Conférence sur l’histoire du chemin de fer à Aubas par Claudine Catinel.

14h : promenade sur les traces du chemin de fer
15h30 : conférence à la salle des fêtes   .

Place du Platane Devant la bibliothèque Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 73 40 

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English : Journées européennes du Patrimoine à Aubas

2:00 p.m.: Walk along the old railroad tracks. 3:30 p.m.: Lecture on the history of the railroad by Claudine Catinel. Free

L’événement Journées européennes du Patrimoine à Aubas Aubas a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère