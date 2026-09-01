Journées européennes du Patrimoine à Aubas Place du Platane Aubas
samedi 19 septembre 2026 · Place du Platane · Aubas
Informations pratiques
Aubas
Journées européennes du Patrimoine à Aubas
Place du Platane Devant la bibliothèque Aubas Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
14h : promenade sur les traces du chemin de fer. 15h30 : conférence sur l’histoire du chemin de fer par Claudine Catinel. Gratuit
Conférence sur l’histoire du chemin de fer à Aubas par Claudine Catinel.
14h : promenade sur les traces du chemin de fer
15h30 : conférence à la salle des fêtes .
Place du Platane Devant la bibliothèque Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 73 40
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English : Journées européennes du Patrimoine à Aubas
2:00 p.m.: Walk along the old railroad tracks. 3:30 p.m.: Lecture on the history of the railroad by Claudine Catinel. Free
L’événement Journées européennes du Patrimoine à Aubas Aubas a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère