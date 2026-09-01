Informations pratiques

Authon-du-Perche

Journées Européennes du Patrimoine à Authon du Perche

Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Authon-du-Perche fête les Journées Européennes du Patrimoine !

RDV le 19-09 à 15h pour une ballade commentée du village au départ de l’église Saint-André. Un pot sera offert à la fin du parcours.

Le 20-09, de 10h à 12h puis de 14h à 17h découvrez l’expo participative « Hier et Aujourd’hui ».

Authon-du-Perche fête les Journées Européennes du Patrimoine !

RDV le samedi 19 Septembre à 15h pour une ballade commentée du village au départ de l’église Saint-André. Un pot sera offert à la fin du parcours.

Le dimanche 20 Septembre, de 10h à 12h puis de 14h à 17h découvrez l’expo participative « Hier et Aujourd’hui », avec plus de 2 cartes et photographies. Rejoignez également le rallye photo ou bien visitez la Chapelle Saint-Lubin des Cinq Fonts. .

Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 02 48 mairie.authonduperche@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Authon-du-Perche is celebrating European Heritage Days!

Join us on September 19 at 3:00 p.m. for a guided walking tour of the village, starting at Saint-André Church. Refreshments will be served at the end of the tour.

On September 20, from 10 a.m. to noon and then from 2 p.m. to 5 p.m., come disc

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Authon du Perche Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-09-09 par OTs DU PERCHE