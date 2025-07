Journées européennes du patrimoine à Auzits Auzits

Journées européennes du patrimoine à Auzits Auzits samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine à Auzits

Auzits Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite commentée de la crypte gratuite de 10h à 12h et de 14h à 16h. Gratuit.

Auzits 12390 Aveyron Occitanie

English :

Free guided tour of the crypt from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm. Free admission.

German :

Kostenlose Führung durch die Krypta von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Kostenlos.

Italiano :

Visita guidata gratuita della cripta dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Ingresso libero.

Espanol :

Visita guiada gratuita a la cripta de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas. Entrada gratuita.

