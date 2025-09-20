Journées européennes du patrimoine à Bauduen Bauduen
Journées européennes du patrimoine à Bauduen Bauduen samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine à Bauduen
Dans tout le village Bauduen Var
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
2025-09-20
Journées européennes du patrimoine avec entrées gratuites sur tous les sites.
Dans tout le village Bauduen 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 67 73 43 25 bauduen.tourisme@cclgv.fr
English : European Heritage Days in Bauduen
European Heritage Days with free admission to all sites
German :
Europäische Tage des Kulturerbes mit freiem Eintritt an allen Standorten.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio con ingresso gratuito a tutti i siti.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio con entrada gratuita a todos los yacimientos.
