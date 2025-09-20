Journées européennes du patrimoine à Bauduen Bauduen

Dans tout le village Bauduen Var

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Journées européennes du patrimoine avec entrées gratuites sur tous les sites.

Dans tout le village Bauduen 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 67 73 43 25 bauduen.tourisme@cclgv.fr

English : European Heritage Days in Bauduen

European Heritage Days with free admission to all sites

German :

Europäische Tage des Kulturerbes mit freiem Eintritt an allen Standorten.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio con ingresso gratuito a tutti i siti.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio con entrada gratuita a todos los yacimientos.

