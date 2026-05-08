Journées européennes du patrimoine à Bauduen Bauduen
Journées européennes du patrimoine à Bauduen Bauduen samedi 19 septembre 2026.
Bauduen
Journées européennes du patrimoine à Bauduen
Dans tout le village Bauduen Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées européennes du patrimoine avec entrées gratuites sur tous les sites.
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Dans tout le village Bauduen 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 67 73 43 25 bauduen.tourisme@cclgv.fr
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English : European Heritage Days in Bauduen
European Heritage Days with free admission to all sites
L’événement Journées européennes du patrimoine à Bauduen Bauduen a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon