Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde chemin de l’église Bayon-sur-Gironde
Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde chemin de l’église Bayon-sur-Gironde samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde
chemin de l’église Eglise Notre Dame Bayon-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
L’ église Notre Dame de Bayon-sur-Gironde est ouverte tous les jours de 9h à 17h. .
chemin de l’église Eglise Notre Dame Bayon-sur-Gironde 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
English : Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde
German : Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde
Italiano :
Espanol : Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde
L’événement Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde Bayon-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Blaye