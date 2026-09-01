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Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde chemin de l’église Bayon-sur-Gironde

samedi 19 septembre 2026 · chemin de l'église · Bayon-sur-Gironde

Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde chemin de l’église Bayon-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
chemin de l'église
Adresse
Eglise Notre Dame
Ville
33710 Bayon-sur-Gironde
Département
Gironde
Tarif

Bayon-sur-Gironde

Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde

chemin de l’église Eglise Notre Dame Bayon-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’ église Notre Dame de Bayon-sur-Gironde sera ouverte les deux jours de 9h à 17h.   .

chemin de l’église Eglise Notre Dame Bayon-sur-Gironde 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 

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English : Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde

L’événement Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde Bayon-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye