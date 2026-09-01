Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde chemin de l’église Bayon-sur-Gironde
samedi 19 septembre 2026 · chemin de l'église · Bayon-sur-Gironde
Informations pratiques
Bayon-sur-Gironde
Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde
chemin de l’église Eglise Notre Dame Bayon-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’ église Notre Dame de Bayon-sur-Gironde sera ouverte les deux jours de 9h à 17h. .
chemin de l’église Eglise Notre Dame Bayon-sur-Gironde 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
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English : Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde
L’événement Journées européennes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde Bayon-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye