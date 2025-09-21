Journées Européennes du Patrimoine à Baziège Eglise Saint-Etienne de Baziège Baziège

Journées Européennes du Patrimoine à Baziège Dimanche 21 septembre, 16h30 Eglise Saint-Etienne de Baziège Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Rendez-vous dès 16h15, Place Jeanne d’Arc de Baziège, pour un départ à 16h30. Explications sur l’évolution du village depuis l’époque romaine, présentation du cœur historique médiéval, maisons à colombage, emplacement (Place jeanne d’Arc). Présentation du clocher-mur méridional du XIVe siècle et de église gothique Saint-Etienne sur l’emplacement d’une église romane détruite lors de la chavauchée du Prince noir 1355. Explications sur son évolution au fil des siècles. Présentation de la borne milliaire

Eglise Saint-Etienne de Baziège Place Jeanne d’Arc 31450 Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie

Présentation du cœur historique du village médiéval, Place jeanne d’Arc, clocher-mur et église Saint-Etienne. Patrimoine Médiéval

Lucien Ariès