Journées Européennes du patrimoine à Biganos Biganos
Journées Européennes du patrimoine à Biganos Biganos vendredi 19 septembre 2025.
Journées Européennes du patrimoine à Biganos
Biganos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-19
Journées européennes du patrimoine du 19 au 21 septembre.
Vendredi 19 septembre de 18h à 20h: bibliothèque vivante sur le thème du chahut
Samedi 20 septembre lecture déambulatoire dans le chahut par la Cie »Voyage au bout du monde »
Dimanche 21 septembre balade artistique « Je me laisse porter » par la Cie « Les Petites Secousses »
Renseignements https://villedebiganos.fr/ .
Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
English : Journées Européennes du patrimoine à Biganos
German : Journées Européennes du patrimoine à Biganos
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du patrimoine à Biganos
L’événement Journées Européennes du patrimoine à Biganos Biganos a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Coeur Bassin