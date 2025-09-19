Journées Européennes du patrimoine à Biganos Biganos

Biganos Gironde

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Journées européennes du patrimoine du 19 au 21 septembre.

Vendredi 19 septembre de 18h à 20h: bibliothèque vivante sur le thème du chahut

Samedi 20 septembre lecture déambulatoire dans le chahut par la Cie »Voyage au bout du monde »

Dimanche 21 septembre balade artistique « Je me laisse porter » par la Cie « Les Petites Secousses »

Renseignements https://villedebiganos.fr/ .

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

