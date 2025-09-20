Journées Européennes du Patrimoine à Boulbon Place Gilles Léontin Boulbon

Journées Européennes du Patrimoine à Boulbon Place Gilles Léontin Boulbon samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à Boulbon

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 14h à 17h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Gilles Léontin Centre village de Boulbon Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez ou redécouvrez la richesse du patrimoine Boulbonnais pendant les Journées Européennes du Patrimoine !

L’association Les Amis du Vieux Boulbon vous propose



Samedi 20 septembre à 14h30 visite du village et de ses monuments (durée environ 2h30)

Visite commentée par l’association Les amis du vieux Boulbon de l’oratoire Saint-Christophe, le château féodal, la chapelle Saint-Marcellin. Découvrez également le village en lui-même avec ses parties de remparts, ses portes fortifiées et tours de défense encore existantes.

Rdv à 14h30 Place Gilles Léontin (près de la fontaine)



Dimanche 21 septembre à 14h paysages et patrimoine (durée environ 3h)

La visite comporte trois étapes le village et le château, la chapelle Saint Marcellin et le moulin de Bonnet (sauf interdiction d’accès au massif).

Rdv à 14h Place Gilles Léontin (près de la fontaine)

Dimanche 21 septembre de 14h30 à 17h30 ouverture de la chapelle Saint-Marcellin.



Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 à 17h30 visite en continu du Moulin de Bonnet (sauf interdiction d’accès au massif).



Gratuit sur inscription avant le vendredi 19 septembre à 12h

Renseignements et inscriptions 06 87 38 64 56 ou amisduvieuxboulbon@gmail.com





L’association Boulbon Château Passion vous propose



Entrée libre tout le week-end pour tous au château de Boulbon de 10h à 13h et de 14h à 20h



Conférence le samedi 20 à 17h sur Les Croisades présentée par Florian Besson



Conférence le dimanche 21 à 17h sur L’archéologie du Château présentée par Nicolas Faucherre



Librairie médiévale et provençale de Natura Rerum et buvette dès 16h



Renseignements 06 76 36 56 91 ou boulbonchateaupassion@gmail.com .

Place Gilles Léontin Centre village de Boulbon Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover or rediscover Boulbonnais’ rich heritage during the European Heritage Days!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie während der Europäischen Tage des Kulturerbes das reiche Kulturerbe von Boulbonn!

Italiano :

Scoprite o riscoprite la ricchezza del patrimonio del Boulbonnais durante le Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Descubra o redescubra la riqueza del patrimonio del Boulbonnais durante las Jornadas Europeas del Patrimonio

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Boulbon Boulbon a été mis à jour le 2025-09-05 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)