Journées Européennes du Patrimoine à Brée Route de St Christophe-du-Luat Brée

Journées Européennes du Patrimoine à Brée

Route de St Christophe-du-Luat Château de la Grande-Courbe Brée Mayenne

Début : 2025-09-21 11:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Balade vocale au château de la Grande Courbe

La Chorale Florilège de Laval vous propose une balade vocale dans ce lieu d’exception.

Visite libre des extérieurs de cette magnifique demeure fortifiée (XIIIes XVIes), entourée de douves en eau avec un jardin d’inspiration Renaissance.

Accès libre. .

Route de St Christophe-du-Luat Château de la Grande-Courbe Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 04 10

English :

Vocal stroll at Château de la Grande Courbe

German :

Vokalballade im Château de la Grande Courbe

Italiano :

Passeggiata vocale al Castello della Grande Courbe

Espanol :

Paseo vocal por el castillo de la Grande Courbe

