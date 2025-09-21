Journées Européennes du Patrimoine à Brée Route de St Christophe-du-Luat Brée
Journées Européennes du Patrimoine à Brée Route de St Christophe-du-Luat Brée dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine à Brée
Route de St Christophe-du-Luat Château de la Grande-Courbe Brée Mayenne
Début : 2025-09-21 11:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Balade vocale au château de la Grande Courbe
La Chorale Florilège de Laval vous propose une balade vocale dans ce lieu d’exception.
Visite libre des extérieurs de cette magnifique demeure fortifiée (XIIIes XVIes), entourée de douves en eau avec un jardin d’inspiration Renaissance.
Accès libre. .
Route de St Christophe-du-Luat Château de la Grande-Courbe Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 04 10
English :
Vocal stroll at Château de la Grande Courbe
German :
Vokalballade im Château de la Grande Courbe
Italiano :
Passeggiata vocale al Castello della Grande Courbe
Espanol :
Paseo vocal por el castillo de la Grande Courbe
