Journées Européennes du Patrimoine à Chablis Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis Chablis

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis 1B Rue de Chichée Chablis Yonne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Venez célébrer les Journées européennes du patrimoine à la Cité !

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Chablis pour un week-end exceptionnel !

Découvrez la Cité des Climats et Vins de Bourgogne, un lieu unique dédié à la culture et à l’histoire des vins de Bourgogne, grâce à une programmation inédite.

. Parcours de visite

Plongez dans notre parcours de visite multisensoriel, entièrement dédié à l’histoire des vins de Bourgogne.

Les enfants profiteront d’un parcours ludique et immersif, conçu spécialement pour eux.

Tarif préférentiel tout au long du week-end.

Ce billet inclut la dégustation d’un vin ou d’un jus de raisin.

Les enfants peuvent compléter leur visite avec un livret-jeux, exceptionnellement offert.

S’ils découvrent le mot mystère, une surprise les attend !

Restauration possible sur place ! .

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

