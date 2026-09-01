Journées Européennes du Patrimoine à Chalindrey Chalindrey
samedi 19 septembre 2026 · Chalindrey
Informations pratiques
Chalindrey
Journées Européennes du Patrimoine à Chalindrey
Dans les différents lieux ouverts à Chalindrey Chalindrey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Visite guidée du colombier, de l’église, du presbytère, de l’atelier de sculpture et de la mairie par les membres de la Commission
Patrimoine, Attractivité, Tourisme.
Exposition
Photos des sites historiques de la commune visibles en mairie.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre aux horaires d’ouverture. .
Dans les différents lieux ouverts à Chalindrey Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 50 17
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Chalindrey Chalindrey a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne Vannerie-Amance
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