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AGENDA · Chalindrey

Journées Européennes du Patrimoine à Chalindrey Chalindrey

samedi 19 septembre 2026 · Chalindrey

Journées Européennes du Patrimoine à Chalindrey Chalindrey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Dans les différents lieux ouverts à Chalindrey
Ville
52600 Chalindrey
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chalindrey

Journées Européennes du Patrimoine à Chalindrey

Dans les différents lieux ouverts à Chalindrey Chalindrey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Visite guidée du colombier, de l’église, du presbytère, de l’atelier de sculpture et de la mairie par les membres de la Commission
Patrimoine, Attractivité, Tourisme.

Exposition
Photos des sites historiques de la commune visibles en mairie.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre aux horaires d’ouverture.   .

Dans les différents lieux ouverts à Chalindrey Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 50 17 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Chalindrey Chalindrey a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne Vannerie-Amance

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