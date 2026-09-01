Informations pratiques

Chalindrey

Journées Européennes du Patrimoine à Chalindrey

Dans les différents lieux ouverts à Chalindrey Chalindrey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Visite guidée du colombier, de l’église, du presbytère, de l’atelier de sculpture et de la mairie par les membres de la Commission

Patrimoine, Attractivité, Tourisme.

Exposition

Photos des sites historiques de la commune visibles en mairie.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre aux horaires d’ouverture. .

Dans les différents lieux ouverts à Chalindrey Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 50 17

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Chalindrey Chalindrey a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne Vannerie-Amance