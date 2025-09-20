Journées européennes du patrimoine à Chartres Chartres

Journées européennes du patrimoine à Chartres

Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

En 2025, les Journées européennes du Patrimoine auront lieu les samedi 20 et dimanche 21 septembre. L’occasion pour les curieux de visiter des édifices qui ouvrent rarement leurs portes.

De nombreuses animations auront lieu à Chartres. Visites libres ou guidées, ateliers, spectacle, parcours découverte, il y en aura pour tous les goûts ! Ci-dessous, quelques idées .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

In 2025, the European Heritage Days will take place on Saturday September 20 and Sunday September 21. An opportunity for the curious to visit buildings that rarely open their doors.

German :

Im Jahr 2025 werden die Europäischen Tage des Denkmals am Samstag, dem 20. und Sonntag, dem 21. September stattfinden. Dabei haben Neugierige die Gelegenheit, Gebäude zu besichtigen, die nur selten ihre Türen öffnen.

Italiano :

Nel 2025, le Giornate europee del patrimonio si svolgeranno sabato 20 e domenica 21 settembre. Un’occasione per i curiosi di visitare edifici che raramente aprono le loro porte.

Espanol :

En 2025, las Jornadas Europeas del Patrimonio tendrán lugar el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre. Una oportunidad para que los curiosos visiten edificios que rara vez abren sus puertas.

