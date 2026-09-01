Journées Européennes du Patrimoine à Chauvirey-le-Vieil Musée des outils d’Hier / Saboterie et jouets en bois / Le rucher du Père Gaillot Chauvirey-le-Vieil

samedi 19 septembre 2026 · Musée des outils d'Hier / Saboterie et jouets en bois / Le rucher du Père Gaillot · Chauvirey-le-Vieil

Informations pratiques

Chauvirey-le-Vieil

Journées Européennes du Patrimoine à Chauvirey-le-Vieil

Musée des outils d’Hier / Saboterie et jouets en bois / Le rucher du Père Gaillot 58 Rue du Clignot Chauvirey-le-Vieil Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la famille Gaillot vous accueille sur leur site pour vous faire découvrir:

– le Rucher du Père Gaillot: démonstration d’extraction du miel nouveau et dégustation. Vue sur les abeilles à travers la ruche vitrée.

– la saboterie: démonstration de fabrication de sabots en bois par le dernier sabotier de Haute-Saône

– le Musée des Outils d’Hier: visite libre du musée qui propose une collection rare de 3000 outils du travail du bois en hommage à 4 générations d’artisans chez les Gaillot.

– la fabrique de jouets en bois: découvrez les jouets fabriqués sur place dans l’atelier actuel et les jeux géants à essayer dans la boutique.

– l’ exposition temporaire : Collection : « les anciennes tronçonneuses » exceptionnellement exposées pour les journées du patrimoine.

Le Troquet sera ouvert où vous pourrez retrouvez boissons glaces et jeux géants. .

Musée des outils d’Hier / Saboterie et jouets en bois / Le rucher du Père Gaillot 58 Rue du Clignot Chauvirey-le-Vieil 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 50 97

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English : Journées Européennes du Patrimoine à Chauvirey-le-Vieil

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Chauvirey-le-Vieil Chauvirey-le-Vieil a été mis à jour le 2026-09-03 par JUSSEY TOURISME