Journées Européennes du Patrimoine à Chauvirey-le-Vieil Musée des outils d’Hier / Saboterie et jouets en bois / Le rucher du Père Gaillot Chauvirey-le-Vieil
samedi 19 septembre 2026 · Musée des outils d'Hier / Saboterie et jouets en bois / Le rucher du Père Gaillot · Chauvirey-le-Vieil
Informations pratiques
Chauvirey-le-Vieil
Journées Européennes du Patrimoine à Chauvirey-le-Vieil
Musée des outils d’Hier / Saboterie et jouets en bois / Le rucher du Père Gaillot 58 Rue du Clignot Chauvirey-le-Vieil Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la famille Gaillot vous accueille sur leur site pour vous faire découvrir:
– le Rucher du Père Gaillot: démonstration d’extraction du miel nouveau et dégustation. Vue sur les abeilles à travers la ruche vitrée.
– la saboterie: démonstration de fabrication de sabots en bois par le dernier sabotier de Haute-Saône
– le Musée des Outils d’Hier: visite libre du musée qui propose une collection rare de 3000 outils du travail du bois en hommage à 4 générations d’artisans chez les Gaillot.
– la fabrique de jouets en bois: découvrez les jouets fabriqués sur place dans l’atelier actuel et les jeux géants à essayer dans la boutique.
– l’ exposition temporaire : Collection : « les anciennes tronçonneuses » exceptionnellement exposées pour les journées du patrimoine.
Le Troquet sera ouvert où vous pourrez retrouvez boissons glaces et jeux géants. .
Musée des outils d’Hier / Saboterie et jouets en bois / Le rucher du Père Gaillot 58 Rue du Clignot Chauvirey-le-Vieil 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 50 97
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English : Journées Européennes du Patrimoine à Chauvirey-le-Vieil
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Chauvirey-le-Vieil Chauvirey-le-Vieil a été mis à jour le 2026-09-03 par JUSSEY TOURISME